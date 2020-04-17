17 апреля. Mossovetinfo.ru – Почти 90% заразившихся коронавирусом в Москве за последние сутки моложе 65 лет, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Сообщается, что из 1959 новых случаев заражения, 52% приходится на лиц, в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - на лиц от 45 до 65 лет, еще 5% зараженных – дети. 7,5% случаев заражения приходится на людей в возрасте от 65 до 80 лет, еще 3,2% - на людей старше 80 лет.
Всего в Москве на 17 апреля зафиксировано 18 105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 1517 человек, скончались - 127.
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