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Город (Москва и область)     21.04.2020 08:47

Под наблюдением из-за коронавируса в России находится 139 тысяч человек

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 139 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности с начала пандемии в стране проведено более 2,1 миллиона тестов на коронавирус, только за последние сутки проведено 89 тысяч исследований.

На 20 апреля по данным федерального оперативного штаба в России был зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, во всех 85 регионах страны. 3 446 человек выздоровели, 405 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение 

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