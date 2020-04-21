21 апреля. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 139 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В общей сложности с начала пандемии в стране проведено более 2,1 миллиона тестов на коронавирус, только за последние сутки проведено 89 тысяч исследований.



На 20 апреля по данным федерального оперативного штаба в России был зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, во всех 85 регионах страны. 3 446 человек выздоровели, 405 человек скончались.