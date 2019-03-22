22 марта. Mossovetinfo.ru – На Сокольнической линии метро запустили два состава нового поколения «Москва-2019», сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Поезда «Москва-2019» являются модернизацией поездов «Москва». В составах организованы сквозные проходы через вагоны, они оборудованы более удобными поручнями и улучшенной тормозной системой.



Собянин сообщил, что в ближайшее время на Сокольнической линии появится еще 10 поездов нового поколения.