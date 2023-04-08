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Город (Москва и область)     08.04.2023 19:56

Поезда МЦД-2 следуют с задержками в обе стороны

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Теги:  МЦД-2  график  задержки  Дептранс  МЖД  сбой 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда МЦД-2 задерживаются в обоих направлениях по техническим причинам, сообщает в субботу в Telegram-канале Дептранс столицы.

"На D2 по техническим причинам задерживаются пригородные поезда в обе стороны", - говорится в сообщении.

Поезда следуют со сниженной скоростью на участке от Курского вокзала до Перервы, Дептранс и Московская железная дорога вводят задержанные поезда в график.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  график  задержки  Дептранс  МЖД  сбой 

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