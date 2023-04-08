Поезда МЦД-2 следуют с задержками в обе стороны

8 апреля. Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда МЦД-2 задерживаются в обоих направлениях по техническим причинам, сообщает в субботу в Telegram-канале Дептранс столицы.



"На D2 по техническим причинам задерживаются пригородные поезда в обе стороны", - говорится в сообщении.



Поезда следуют со сниженной скоростью на участке от Курского вокзала до Перервы, Дептранс и Московская железная дорога вводят задержанные поезда в график.