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Город (Москва и область)
08.04.2023, 20:07
Движение возле кладбищ ограничат 9, 16 и 23 апреля
8 апреля. Mossovetinfo.ru - 9, 16 и 23 апреля с 06:00 до улучшения транспортной ситуации рядом с московскими кладбищами из-з...
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Город (Москва и область)
08.04.2023, 19:56
Поезда МЦД-2 следуют с задержками в обе стороны
8 апреля. Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда МЦД-2 задерживаются в обоих направлениях по техническим причинам, сооб...
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Город (Москва и область)
08.04.2023, 19:34
9, 16, 23, 25 апреля на 16 крупнейших кладбищах введут бесплатные автобусы (схема)
8 апреля. Mossovetinfo.ru - В Вербное воскресенье (9 апреля), на Пасху (16 апреля), а также на Красную горку (23 апреля) и на ...