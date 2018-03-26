26 марта. Mossovetinfo.ru – Поликлинику для детей и взрослых построят на севере Москвы к 2020 году. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.



Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят по адресу: ул. Синявинская, вл. 13, район Молжаниновский.



Поликлинику смогут посещать в смену 500 взрослых и 250 детей. В здании также расположится женская консультация.