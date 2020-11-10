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Город (Москва и область)     10.11.2020 21:34

Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

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Теги:  рестораны  коронавирус  Алексей Немерюк  Немерюк 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Полностью закрывать рестораны и кафе в Москве не планируется. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуги Алексей Немерюк.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

В частности, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.


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Теги: 
рестораны  коронавирус  Алексей Немерюк  Немерюк 

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