10 ноября. Mossovetinfo.ru – Полностью закрывать рестораны и кафе в Москве не планируется. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуги Алексей Немерюк.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
В частности, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.
Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.
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