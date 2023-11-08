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Город (Москва и область)     13.11.2023 07:18

Пользователи «Электронного дома» получили более 8,5 миллиона баллов за передачу показаний счетчиков

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Теги:  Электронный дом  счетчики  показания  баллы 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Пользователи сервиса «Электронный дом» более 590 тысяч раз передали показания счетчиков через платформу и за это получили свыше 8,5 миллиона баллов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Получать баллы за передачу показаний счетчиков онлайн можно с 1 сентября 2021 года. Для этого необходимо в разделе «Мои адреса» указать код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета воды и электроэнергии. Баллы начисляются за каждую квартиру, указанную в профиле пользователя, — по 10 или 20 баллов за один счетчик (в зависимости от типа учетной записи на портале mos.ru)», - отмечается в сообщении.

Передавать показания счетчиков воды можно с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего, а электроэнергии — с 15-го по 26-е число каждого месяца.

Полученные баллы можно обменять на услуги и товары на сайте «Миллион призов», а также перевести их в благотворительные фонды.

К «Электронному дому» подключены жители 99 процентов многоквартирных домов столицы.

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Теги: 
Электронный дом  счетчики  показания  баллы 

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