Другие материалы
-
Город (Москва и область)
13.11.2023, 07:18
Пользователи «Электронного дома» получили более 8,5 миллиона баллов за передачу показаний счетчиков
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Пользователи сервиса «Электронный дом» более 590 тысяч раз передали показания счетчико...
-
Город (Москва и область)
10.11.2023, 09:17
В октябре квартиры по программе реновации получили около 3800 человек - Собянин
10 ноября — Mossovetinfo.ru — В октябре квартиры с улучшенной отделкой по программе реновации получили около 3800 чело...
-
Город (Москва и область)
08.11.2023, 11:36
КСП Москвы возвращает в бюджет десятки миллионов рублей «излишне» оплаченных за дороги в Новой Москве
8 ноября — Mossovetinfo.ru — По результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета горо...