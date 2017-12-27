27 декабря. Mossovetinfo.ru – Помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова – Хасайна Кадырова – обокрали в Москве, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С заявлением о краже в полицию обратился сам Хасайн Кадыров. По его словам, вечером 26 декабря на Ленинградском проспекте неизвестный разбил окно автомобиля Кадырова и похитил из салона сумку, в которой находились деньги, iPhone – 6 и iPad. Общий ущерб от кражи составил 600 тысяч рублей.
На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 51-летний безработный житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.
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