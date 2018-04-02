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Город (Москва и область)     02.04.2018 10:30

Портал правительства Москвы сообщил о DDoS-атаках на сайт

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Теги:  интернет  хакеры 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Портал мэра и правительства Москвы в социальных сетях сообщил о возможных проблемах с доступом на сайт из-за DDoS-атак.

«С доступом на портал http://mos.ru могут быть временные проблемы, связанные с периодическими нападениями ботнет-сети (DDoS). Специалисты уже работают над устранением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.


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Теги: 
интернет  хакеры 

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