2 апреля. Mossovetinfo.ru – Портал мэра и правительства Москвы в социальных сетях сообщил о возможных проблемах с доступом на сайт из-за DDoS-атак.



«С доступом на портал http://mos.ru могут быть временные проблемы, связанные с периодическими нападениями ботнет-сети (DDoS). Специалисты уже работают над устранением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.