 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     18.06.2020 17:18

Посетить МФЦ в Москве теперь можно без предварительной записи

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  МФЦ  ограничения  снятие ограничений 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы снимают ограничения на посещение МФЦ, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объявил, что снимается ограничение о посещении МФЦ только по предварительной записи. Теперь посетить МФЦ можно в обычно режиме, в порядке общей очереди.

С 1 июня в Москве возобновили работу 88 МФЦ, которые были временно закрыты из-за режима самоизоляции. Однако прием в них проходил только по предварительной записи.

«Большое количество людей имели задолженности, неполученные документы и так далее, у них скопилось огромное количество невостребованных услуг, неоказанных услуг. И они, конечно, одновременно могли прийти в МФЦ. Поэтому мы делали предварительную запись. Сегодня такая волна прошла, сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти», - заявил мэр Москвы.

С 9 июня в Москве началось снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  МФЦ  ограничения  снятие ограничений 

Возврат к списку

Лента новостей

18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня

17:18 Город (Москва и область) Посетить МФЦ в Москве теперь можно без предварительной записи

16:40 Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в квартире на севере Москвы

15:36 В мире ЕС продлил на год санкции, введенные против России из-за присоединения Крыма

15:10 Власть Роскомнадзор разблокировал Telegram

Актуальные материалы

09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования

08:17 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 18 июня из-за репетиции парада

08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада

08:08 Город (Москва и область) Московский зоопарк возобновил работу после трехмесячного перерыва

08:04 Город (Москва и область) Музеи возобновляют работу в Москве с 16 июня

07:53 Город (Москва и область) В Москве с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов

10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru