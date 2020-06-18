18 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы снимают ограничения на посещение МФЦ, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин объявил, что снимается ограничение о посещении МФЦ только по предварительной записи. Теперь посетить МФЦ можно в обычно режиме, в порядке общей очереди.
С 1 июня в Москве возобновили работу 88 МФЦ, которые были временно закрыты из-за режима самоизоляции. Однако прием в них проходил только по предварительной записи.
«Большое количество людей имели задолженности, неполученные документы и так далее, у них скопилось огромное количество невостребованных услуг, неоказанных услуг. И они, конечно, одновременно могли прийти в МФЦ. Поэтому мы делали предварительную запись. Сегодня такая волна прошла, сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти», - заявил мэр Москвы.
С 9 июня в Москве началось снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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