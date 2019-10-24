24 октября. Mossovetinfo.ru – После теплых выходных в начале следующей недели в Москву придет похолодание, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В выходные в Москве еще сохранится теплая погода, в дневное время температура воздуха будет достигать +14… +16°.



В понедельник, 27 октября, в Москве начнется похолодание, температура упадет до +7… +12°, в вторник, 28 октября, станет еще холоднее, в ночное время температура упадет до -2…+3°, днем температура не поднимется выше +2… +7°.