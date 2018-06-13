13 июня. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление ожидается в Москве в начале следующей недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, температура в Москве начнет расти уже во второй половине текущей недели. В субботу воздух в столице прогреется до +25, в воскресенье – до +27. В понедельник температура воздуха продолжит расти, а во вторник может перевалить за отметку в +30 градусов.



Пока самым теплым днем текущего года стало 2 мая, когда температура воздуха достигла 27,9 градусов тепла. Также отмечается, что пока лето на 2,5 градуса холоднее климатической нормы.