13 июня. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление ожидается в Москве в начале следующей недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, температура в Москве начнет расти уже во второй половине текущей недели. В субботу воздух в столице прогреется до +25, в воскресенье – до +27. В понедельник температура воздуха продолжит расти, а во вторник может перевалить за отметку в +30 градусов.
Пока самым теплым днем текущего года стало 2 мая, когда температура воздуха достигла 27,9 градусов тепла. Также отмечается, что пока лето на 2,5 градуса холоднее климатической нормы.
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