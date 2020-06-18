18 июня. Mossovetinfo.ru – На портале мэра и правительства Москвы появился новый сервис, который поможет москвичам проверить подлинность документов жилищного учета.



Теперь у всех выписок из домовой книги и единых жилищных документов есть QR-код, который содержит код документа. Отсканировав его с помощью нового приложения можно попасть на специальную страницу на портале mos.ru, на которой содержится информация о выданном документе.



Кроме того, можно ввести индетификатор документа в специальное поле нового сервиса и нажать кнопку «проверить». Если документ подлинный, пользователь будет перенаправлен на страницу с этим документом, если номер введен неправильно или документ фальшивый, пользователь увидит сообщение «документ не найден».



На странице, куда перенаправляется пользователь, указаны не все сведения о документе жилищного учета, часть из них скрыта. Однако представленных сведений достаточно, чтобы убедиться в подлинности документа.



Новый сервис будет полезен для совершения сделок по купле-продаже недвижимости. Если ранее для сверки предоставленной бумажной версии документа необходимо было посещать центр госуслуг «Мои документы», то с помощью нового сервиса можно сравнить представленный бумажный документ с доверенным источником, не выходя из дома.