27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильны пожар произошел в складском помещении на Нагорной улице, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Первоначально пожар охватил 400 квадратных метров в 2-этажном металлическом здании. Пожару был присвоен ранг 1Бис. В итоге общая площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров.



В течение полутора часов пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимали участие 54 человека личного состава и 17 единиц техники.