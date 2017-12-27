27 декабря. Mossovetinfo.ru – Сильны пожар произошел в складском помещении на Нагорной улице, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Первоначально пожар охватил 400 квадратных метров в 2-этажном металлическом здании. Пожару был присвоен ранг 1Бис. В итоге общая площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров.
В течение полутора часов пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимали участие 54 человека личного состава и 17 единиц техники.
23:27 Город Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию
21:09 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января
20:59 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 1 января 2018 года
20:44 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 31 декабря
18:33 Город Москва вечером 27 декабря встала в 8-бальных пробках
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве
18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы