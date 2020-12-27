27 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичи старшего поколения с понедельника, 28 декабря, смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте. Он напомнил, что Минздрав одобрил применение вакцины для людей старше 60 лет.
Вакцинация стартовала в Москве в начале декабря. Ранее сообщалось, что столица с 28 декабря расширяет список категорий для вакцинации. Запись на вакцинацию открывается для сотрудников сферы ЖКХ, для всех правоохранителей (включая полицию, прокуратуру, суды и так далее), для сотрудников предприятий общественного питания и спортивных объектов. Также записаться на на прививку смогут сотрудники НКО, религиозных организаций и волонтер
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