25 марта. Mossovetinfo.ru – Победители городских аукционов получат право открыть шесть кафе и точек стрит-фуда в Бабушкинском и Перовском парках Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Пять точек будут открыты в Перовском парке, одна – в Бабушкинском. В указанных точках появятся как кафе, так и точки по продаже мороженного. Ожидается, что в торгах примут участие 24 предпринимателя.
Сезон работы летних кафе начнется в Москве 1 апреля. С 15 марта предприниматели уже начали монтаж сезонных заведений общепита. Ожидается, что летом в Москве будет работать 2,9 тысячи летних кафе.
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