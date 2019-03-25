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Город (Москва и область)     25.03.2019 15:04

Право открыть шесть кафе и точек стрит-фуда в парках Москвы разыграют на аукционе

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Теги:  общепит  парки  летние кафе  аукционы 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Победители городских аукционов получат право открыть шесть кафе и точек стрит-фуда в Бабушкинском и Перовском парках Москвы, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Пять точек будут открыты в Перовском парке, одна – в Бабушкинском. В указанных точках появятся как кафе, так и точки по продаже мороженного. Ожидается, что в торгах примут участие 24 предпринимателя.

Сезон работы летних кафе начнется в Москве 1 апреля. С 15 марта предприниматели уже начали монтаж сезонных заведений общепита. Ожидается, что летом в Москве будет работать 2,9 тысячи летних кафе.


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Карта места

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Теги: 
общепит  парки  летние кафе  аукционы 

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