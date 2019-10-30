30 октября. Mossovetinfo.ru – У московских предпринимателей появилась возможность подать заявку на получение субсидий правительства Москвы онлайн через портал мэра и правительства столицы.



«Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит mos.ru.



Онлайн-заявку можно подать на получение субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства для резидентов технопарков, субсидии на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, субсидии на компенсацию лизинговых платежей резидентам технопарков, субсидии на компенсацию процентов по кредитам для резидентов технопарков, субсидии на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса технопарка и (или) индустриального (промышленного) парка.