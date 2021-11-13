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Город (Москва и область)     13.11.2021 08:16

Префектом Северного округа Москвы назначен Гаджимурад Изутдинов - биография

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Теги:  Изутдинов Гаджимурад Изамутдинович  префект  Москва  САО  биография 

13 ноября, Mossovetinfo.ru - 12 ноября Указом мэра Москвы Изутдинов Гаджимурад Изамутдинович назначен на должность префекта Северного административного округа города Москвы (САО) на срок полномочий мэра столицы.
Ранее Изутдинов занимал должность заместителя префекта САО. Другим Указом мэра Москвы Владимир Степанов уволен с должности префекта САО по собственному желанию.

Биографическая справка - Изутдинов Гаджимурад Изамутдинович

12 ноября 2021 года - назначен на должность префекта Северного административного округа города Москвы на срок полномочий мэра.

В октябре 2017 года назначен на должность заместителя префекта Северного административного округа города Москвы. Курировал социальную сферу и организационные вопросы.

С декабря 2016 года по октябрь 2017 года - заместитель руководителя - Статс-секретарь Департамента капитального ремонта города Москвы.

С января 2015 года по декабрь 2016 года – глава управы района Проспект Вернадского города Москвы.
С марта 2013 года по январь 2015 года – заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, исполняющий обязанности главы управы района Проспект Вернадского города Москвы.

С сентября 2008 года по март 2013 года - специалист 1-ой категории, заместитель руководителя подведомственного учреждения, заместитель начальника управления Департамента капитального ремонта города Москвы.

Родился 22 июля 1986 года в городе Железногорске.

Образование высшее, окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по направлению «Экономика». Окончил магистратуру по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Женат, воспитывает двоих детей.


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Теги: 
Изутдинов Гаджимурад Изамутдинович  префект  Москва  САО  биография 

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