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Город (Москва и область)
21.03.2018, 09:11
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля
21 марта. Mossovetinfo.ru – Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в 2018 году пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Особен...
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Город (Москва и область)
21.03.2018, 08:47
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта
21 марта. Mossovetinfo.ru - Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для 15 поездов поменяется п...
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Город (Москва и область)
20.03.2018, 19:11
ФАС возбудила дело против Домодедово из-за дискриминации таксопарков
20 марта. Mossovetinfo.ru - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в отношении аэропорта Домодедово возбудила дело по подозрению в создании дискриминационных условий для таксопарков. Об этом ...