21 марта. Mossovetinfo.ru - Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов.



Кроме того, в связи с грядущим началом дачного сезона с 25 марта на пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов.