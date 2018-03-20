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Город (Москва и область)     21.03.2018 08:47

Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта

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Теги:  электрички  расписание электричек 

21 марта. Mossovetinfo.ru - Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 25 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов.

Кроме того, в связи с грядущим началом дачного сезона с 25 марта на пригородных направлениях запустят 20 дополнительных поездов.


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Карта места

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Теги: 
электрички  расписание электричек 

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