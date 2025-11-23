 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     26.11.2025 14:19

Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

В работе ЕМИАС произошел кратковременный сбой, но неполадки уже устранены. Система работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

О причинах сбоя в системе ЕМИАС не сообщается.

в начале недели, 24 ноября, московские власти сообщили о овации в системе ЕМИАС. Теперь в стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду. Ранее такая система работала только во флагманских центрах. Теперь при поступлении в больницу пациент получает браслет. Персонал сканирует на нем код при выполнении медицинской манипуляции, время и факт выполнения процедуры автоматически фиксируется в ЕМИАС.

