Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.



В работе ЕМИАС произошел кратковременный сбой, но неполадки уже устранены. Система работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.



О причинах сбоя в системе ЕМИАС не сообщается.



в начале недели, 24 ноября, московские власти сообщили о овации в системе ЕМИАС. Теперь в стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду. Ранее такая система работала только во флагманских центрах. Теперь при поступлении в больницу пациент получает браслет. Персонал сканирует на нем код при выполнении медицинской манипуляции, время и факт выполнения процедуры автоматически фиксируется в ЕМИАС.