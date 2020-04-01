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Город (Москва и область)
01.04.2020, 09:54
QR-коды для контроля режима самоизоляции начнут действовать после постановления московских властей
1 апреля. Mossovetinfo.ru – Использовать QR-коды для контроля соблюдения режима самоизоляции, начнут после того, как соответствующее постановление будет принято московскими властями, сообщил глава ...
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Город (Москва и область)
01.04.2020, 09:46
В Москве от коронавируса вылечились уже 115 человек
1 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве выписались из больницы еще 45 человек, которые вылечились от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Рако...
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Город (Москва и область)
01.04.2020, 09:36
Приложение «Социальный мониторинг» не будет использовано для контроля всех москвичей - власти Москвы
1 апреля. Mossovetinfo.ru – Мобильное приложение «Социальный мониторинг» не будет использовано для контроля за соблюдением режима самоизоляции всех москвичей, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Моск...