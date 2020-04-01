1 апреля. Mossovetinfo.ru – Мобильное приложение «Социальный мониторинг» не будет использовано для контроля за соблюдением режима самоизоляции всех москвичей, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.



Приложение, которое начали тестировать в Москве, предназначено только для контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами, у которых диагностирован коронавирус. В открытом доступе приложение не появится. Заболевшим будет предоставляться закрытая ссылка на приложение, либо будет предоставляться техническое средство для его использования.