7 июня. Mossovetinfo.ru – Судебные приставы в Москве арестовали машину женщины, которая является должником по 24 исполнительным производствам, сообщает пресс-служба московского управления федеральной службы судебных приставов.



Хозяйка машины систематически не оплачивала штрафы за нарушение правил дорожного движения и нарушение правил парковки. В результате по 24 производствам ее долг составил 56500 рублей.



Машина арестована и на эвакуаторе отправлена на специализированную стоянку.