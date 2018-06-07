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Город (Москва и область)     07.06.2018 12:47

Приставы в Москве арестовали машину должницы по 24 исполнительным производствам

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Теги:  судебные приставы  должники  арест 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Судебные приставы в Москве арестовали машину женщины, которая является должником по 24 исполнительным производствам, сообщает пресс-служба московского управления федеральной службы судебных приставов.

Хозяйка машины систематически не оплачивала штрафы за нарушение правил дорожного движения и нарушение правил парковки. В результате по 24 производствам ее долг составил 56500 рублей.

Машина арестована и на эвакуаторе отправлена на специализированную стоянку.


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Теги: 
судебные приставы  должники  арест 

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