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Город (Москва и область)     09.06.2021 13:10

Прививку от коронавируса в Москве можно будет сделать на работе

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Теги:  вакцинация  департамент здравоохранения  Роспотребнадзор 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве появится возможность сделать прививку от коронавируса непосредственно на рабочем месте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Сообщается, что департамент совместно со столичным управлением Роспотребнадзора организовал прохождение вакцинации на предприятиях.

При наличии выского спроса на вакцинацию среди сотрудников, средним и крупным предприятиям Москвы необходимо сообщить об этом в Депздрав или в Роспотребнадзор, после чего будет организован выезд на предприятие специальной бригады вакцинации.

Ранее вакцинацию от коронавируса начали в московских вузах. Также привиться от коронавируса можно в 100 городских поликлиниках, в павильонах «Здоровая Москва», а также в торговых центрах города.

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Теги: 
вакцинация  департамент здравоохранения  Роспотребнадзор 

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