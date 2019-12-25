25 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Московской области планируют решить проблему обманутых дольщиков в течение 3-5 лет, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сейчас мы решили проблему обманутых дольщиков для 60 тыс. человек. Для того, чтобы окончательно завершить с этой проблемой, нужно еще 80 миллиардов [рублей] - это с социальной инфраструктурой. Горизонт решения этой проблемы - 3-5 лет» - приводит слова Воробьева ТАСС.
Воробьев также сообщил, что в 2019 году власти региона вышли на рекордный результат по решению проблем обманутых дольщиков, ключи от нового жилья получили более 19 тысяч человек. В 2020 году свои квартиры должны получить еще около 15 тысяч обманутых дольщиков.
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