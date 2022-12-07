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Город (Москва и область)     07.12.2022 06:22

Продажа квартир в элитных новостройках по итогам года сократилась в полтора раза - Ъ

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Теги:  Москва  квартиры  элитное жилье  новостройки 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - По итогам этого года число проданных квартир в элитных новостройках сократится в полтора раза, у инвесторов нет стимулов вкладываться в элитные новостройки в Москве поскольку продать такие лоты потом сложно, а сдавать невыгодно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов и экспертов.

На рынке высокобюджетных новостроек Москвы по итогам 2022 года будет реализовано 620–640 лотов, что ниже на 48% год к году, прогнозируют в Intermark Real Estate.

Такие тенденции, отмечают эксперты, сохранятся до стабилизации геополитической обстановки. Решившие вложиться в жилье инвесторы скорее будут обращать внимание на рынки ОАЭ, Турции или стран постсоветского пространства.

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Теги: 
Москва  квартиры  элитное жилье  новостройки 

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