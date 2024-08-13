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Город (Москва и область)     15.08.2024 07:49

Продажи новостроек в июле в Москве сократились на треть

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Теги:  новостройки  спрос  продажи  падение  Москва  ипотека  льготы 

15 августа — Mossovetinfo.ru — В целом в июле во всех российских миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), за месяц спрос сократился на 46,6%, %. В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть, сообщает РБК Недвижимость.

Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург. По данным экспертов, за месяц продажи здесь упали всего на 11%.

Сильнее всего среди городов-миллионников спрос на новостройки в июле, в первый месяц после отмены льготной программы, сократился в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре. В этих трех мегаполисах, которые делят первое место в списке городов по снижению спроса, падение продаж за месяц составило 70%.

Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке мегаполисов — это завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.

Напомним, что на долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 75,38 тыс. льготных ипотек на 401,60 млрд руб.

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Теги: 
новостройки  спрос  продажи  падение  Москва  ипотека  льготы 

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