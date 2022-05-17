Продажи вторичного жилья в Москве упали в апреле на 34%

17 мая. Mossovetinfo.ru - Управлением Росреестра по Москве в апреле 2022 года зарегистрировано 11 395 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 37,5% меньше, чем месяцем ранее (18 234). По сравнению с апрелем 2021 года показатель снизился на 34,3% (17 345). При этом по отношению к 2020 году за аналогичный период результат увеличился на 119,3% (5 196).



«По итогам апреля на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы зафиксирован спад числа переходов прав и по отношению к годовому аналогичному показателю, и к предыдущему месяцу. Так, по сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а к прошлогоднему апрельскому показателю – в 1,5 раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошел результат 2020 года», — сказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.



Всего в январе-апреле текущего года Росреестром по Москве зарегистрировано 52 345 переходов прав на вторичном рынке. «Общий показатель за четыре месяца равен объему сделок в прошлом году, с небольшой разницей в 4 договора. А если сравнить с 2020 годом, то за тот же период увеличение составило 33,2%».