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Город (Москва и область)     03.04.2019 09:45

Продажу алкоголя ограничат в Москве в дни майских праздников

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Теги:  майские праздники  продажа алкоголя  ограничения 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни майских праздников в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

1, 2, 3, 9 и 10 мая будет алкоголь нельзя будет купить в магазинах, находящихся рядом с местами массовых мероприятий. Кроме того, в этих магазинах нельзя будет купить безалкогольные напитки в стеклянной таре.


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Карта места

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Теги: 
майские праздники  продажа алкоголя  ограничения 

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