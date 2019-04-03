2 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни майских праздников в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



1, 2, 3, 9 и 10 мая будет алкоголь нельзя будет купить в магазинах, находящихся рядом с местами массовых мероприятий. Кроме того, в этих магазинах нельзя будет купить безалкогольные напитки в стеклянной таре.