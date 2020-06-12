12 июня. Mossovetinfo.ru - Продлить проездной на общественный транспорт в Москве можно с 12 июня.
Продлить проездной можно, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Это можно сделать в кассах метро и киосках Мосгортранса. Проездные можно продлить в любой день.
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