8 апреля, Mossovetinfo.ru - Вопреки обещаниям чиновников, площадь нового жилья по проектам реновации вырастет по сравнению со старым не на четверть, а в три раза. Это показывают проекты шести микрорайонов, представленных столичными властями.



Проекты планировок территорий шести микрорайонов и кварталов в Северном Тушине, Солнцеве, Метрогородке, Очаково-Матвеевском, Митине и Ивановском вынесены столичными властями на публичные слушания с 4 апреля, напоминает газета «КоммерсантЪ». В проектах почти не предусмотрены парковки.



Экспозиция, на которой представлены проекты планировок шести кварталов по программе реновации жилья, открылась в информационном центре в «Доме на Брестской».