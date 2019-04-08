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Город (Москва и область)     08.04.2019 08:16

Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ

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Теги:  Москва  реновация  проекты 

8 апреля, Mossovetinfo.ru - Вопреки обещаниям чиновников, площадь нового жилья по проектам реновации вырастет по сравнению со старым не на четверть, а в три раза. Это показывают проекты шести микрорайонов, представленных столичными властями.

Проекты планировок территорий шести микрорайонов и кварталов в Северном Тушине, Солнцеве, Метрогородке, Очаково-Матвеевском, Митине и Ивановском вынесены столичными властями на публичные слушания с 4 апреля, напоминает газета «КоммерсантЪ». В проектах почти не предусмотрены парковки.

Экспозиция, на которой представлены проекты планировок шести кварталов по программе реновации жилья, открылась в информационном центре в «Доме на Брестской». 


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Теги: 
Москва  реновация  проекты 

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