7 ноября. Mossovetinfo.ru – Стоимость проезда на 34 автобусных маршрутах Подмосковья снизиться с 1 января 2020 года, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сообщается, что снижение стоимости проезда произойдет в результате перевода маршрутов из межмуниципальных в муниципальные в результате объединения муниципальных образований. При этом сообщается, что на маршрутах сохранятся все действующие льготы, количество автобусов на маршрутах, расписание движение, а также возможность безналичной оплаты картой «Стрелка» или банковской картой.
На 18 маршрутах, которые передадут городскому округу Серпухов средняя экономия составит 35 рублей, на 9 маршрутах, которые будут переданы Орехово-Зуево пассажиры поездки подешевеют в среднем на 50 рублей, на 7 маршрутах, которые передадут Одинцово, проезд в среднем подешевеет на 60 рублей.
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