17 мая. Mossovetinfo.ru – Московская программа «Моя улица» стала единственным проектом из Европы, которая попала в финал престижной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, следует из данных пресс-релиза организаторов премии.
В финальный шорт-лист попали также 14 проектов из Северной Америки и 4 проекта из Азии. Победитель будет определен в сентябре, после того, как члены жюри лично ознакомятся с историей каждого проекта, процессом его реализации и результатами.
Отмечается, что все проекты-финалисты улучшили жизнь населения, а также позволили перенастроить общественные пространства «которые ранее были выключены из городской ткани».
Премия Urban Land Institute Global Awards for Excellence является одной из самых престижных в области развития городов и девелопмента.
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