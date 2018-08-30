30 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве появились еще 15 стартовых площадок по программе реновации. Они расположены в 13 районах в 7 округах.



Северный административный округ:



Коровинское шоссе, вл.10 (район Бескудниковский),

3-я Подрезковская ул., напротив вл. 24 (район Молжаниновский).





Северо-Восточный административный округ:



ул. Молодцова, вл. 25, корп.1 (район Южное Медведково).



Восточный административный округ:



пл. Белы Куна, вл.1 (район Гольяново),

ул. Плющева, вл. 15, корп.3 (район Перово),

ул. Плющева, вл. 12А (район Перово),

9-я Парковая ул., вл. 68, корп.2, 3 (район Северное Измайлово),

ул. Константина Федина, вл.5 (район Северное Измайлово),

Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3 (район Метрогородок).



Юго-Восточный административный округ:



ул. Нижегородская, вл. 76 (район Нижегородский),



Западный административный округ:



ул. Петра Алексеева, вл. 12 (район Можайский).



ТиНАО:



ул. Железнодорожная, вблизи д. 37 (район Щербинка),

д. Жуковка (поселение Первомайское),

пос. Щапово, вблизи д. 8 и 9 (поселение Щаповское).



Зеленоградский административный округ:



Георгиевский пр-т, корп. 1936 (район Крюково).



Кроме того, из Адресного списка стартовых площадок по программе реновации исключен один адрес в Южном административном округе (Проектируемый проезд 4062, д. 8), так как там невозможно построить дом, соответствующий стандартам программы реновации.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.