30 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве появились еще 15 стартовых площадок по программе реновации. Они расположены в 13 районах в 7 округах.
Северный административный округ:
Коровинское шоссе, вл.10 (район Бескудниковский),
3-я Подрезковская ул., напротив вл. 24 (район Молжаниновский).
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