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Город (Москва и область)     30.08.2018 10:53

Программа реновации: адреса 15 новых стартовых площадок

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Теги:  программа реновации  стартовые площадки  реновация жилья 

30 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве появились еще 15 стартовых площадок по программе реновации. Они расположены в 13 районах в 7 округах.

Северный административный округ:

Коровинское шоссе, вл.10 (район Бескудниковский),
3-я Подрезковская ул., напротив вл. 24 (район Молжаниновский). 


Северо-Восточный административный округ:

ул. Молодцова, вл. 25, корп.1 (район Южное Медведково).

Восточный административный округ:

пл. Белы Куна, вл.1 (район Гольяново),
ул. Плющева, вл. 15, корп.3 (район Перово),
ул. Плющева, вл. 12А (район Перово),
9-я Парковая ул., вл. 68, корп.2, 3 (район Северное Измайлово),
ул. Константина Федина, вл.5 (район Северное Измайлово),
Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3 (район Метрогородок).

Юго-Восточный административный округ:

ул. Нижегородская, вл. 76 (район Нижегородский),

Западный административный округ:

ул. Петра Алексеева, вл. 12 (район Можайский).

ТиНАО:

ул. Железнодорожная, вблизи д. 37 (район Щербинка),
д. Жуковка (поселение Первомайское),
пос. Щапово, вблизи д. 8 и 9 (поселение Щаповское).

Зеленоградский административный округ:

Георгиевский пр-т, корп. 1936 (район Крюково).

Кроме того, из Адресного списка стартовых площадок по программе реновации исключен один адрес в Южном административном округе (Проектируемый проезд 4062, д. 8), так как там невозможно построить дом, соответствующий стандартам программы реновации.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации  стартовые площадки  реновация жилья 

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