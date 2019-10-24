24 октября. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАо будет завершена в 2023 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
По словам Жидкина, в настоящее время в рамках программы ведется строительство в поселениях Мосрентген, Михайлово-Ярцевское а также строительство ЖК «новые Ватутинки», в который переедут сразу жители сразу четырех поселений.
Кроме того, идет проектирование жилья по программе реновации для жителей поселений Первомайское, Воскресенское, Розановское и Щербинка.
Жидкин отметил, что в Адресной инвестиционной программе (АИП) заложены как жилые объекты программы реновации, так и объекты дорожной и инженерной инфраструктуры. Реализация программы идет по графику, есть все основания рассчитывать, что в 2023 году программа реновации в ТиНАО будет завершена.
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