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Город (Москва и область)     24.10.2019 09:50

Программа реновации в ТиНАо будет завершена в 2023 году

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Теги:  программа реновации жилья  ТиНАО  программа реновации  строительство  реновация жилья 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАо будет завершена в 2023 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

По словам Жидкина, в настоящее время в рамках программы ведется строительство в поселениях Мосрентген, Михайлово-Ярцевское а также строительство ЖК «новые Ватутинки», в который переедут сразу жители сразу четырех поселений.

Кроме того, идет проектирование жилья по программе реновации для жителей поселений Первомайское, Воскресенское, Розановское и Щербинка.

Жидкин отметил, что в Адресной инвестиционной программе (АИП) заложены как жилые объекты программы реновации, так и объекты дорожной и инженерной инфраструктуры. Реализация программы идет по графику, есть все основания рассчитывать, что в 2023 году программа реновации в ТиНАО будет завершена.


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Теги: 
программа реновации жилья  ТиНАО  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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