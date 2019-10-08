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Город (Москва и область)     08.10.2019 12:42

Программу реновации в ТиНАО планируется завершить в 2023 году

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Теги:  программа реновации жилья  ТиНАО  реновация жилья  строительство  программа реновации 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Программу реновации жилья в ТиНАО планируется завершить в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Всего в программу реновации жилья в ТиНАО вошли более 200 многоквартирных жилых домов.

В настоящее время по программе реновации развернуто строительство нового жилья на площадках в Ватутинках, Щербинке, Мосрентгене и поселке Шишкин лес. По словам Жидкина, завершение строительства домов на этих площадках позволит выполнить программу реновации жилья в ТиНАО на 70%. Первые дома по программе реновации планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.


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Теги: 
программа реновации жилья  ТиНАО  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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