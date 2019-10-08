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Город (Москва и область)
08.10.2019, 13:58
Четыре новых «зебры» появились на юго-западе Москвы
8 октября. Mossovetinfo.ru – В Юго-Западном административном округе Москвы появились четыре новых наземных пешеходных перехода, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitt...
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Город (Москва и область)
08.10.2019, 12:42
Программу реновации в ТиНАО планируется завершить в 2023 году
8 октября. Mossovetinfo.ru – Программу реновации жилья в ТиНАО планируется завершить в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жи...
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Город (Москва и область)
08.10.2019, 11:46
Названы самые частые ошибки водителей в Москве при оплате парковки в сентябре
8 октября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» назвало самые распространенные ошибки, которые совершали водители в Москве при оплате парковки в сентябре. ...