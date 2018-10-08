8 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась проходка перегонного тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает портал M24.ru.
Тоннелепроходческому щиту предстоит пройти около километра на глубине в 16 метров. Планируется, что котлована строящейся станции «Зюзино» он достигнет до июля 2019 года.
Южный участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали прокладывать в апреле 2017 года.
Протяженность участка составит 6,2 километра, на нем будет расположено 5 станций: «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов» и «Проспект Вернадского».
Южный участок БКЛ улучшит транспортную доступность пяти московских районов, разгрузит южные участки Кольцевой линии метро и МЦК, а также средние участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
10:50 В России Названа пятерка самых дешевых кроссоверов в России
10:00 Город (Москва и область) Зима в Москве может наступить позже обычного
09:32 Город (Москва и область) Станцию метро «Нижние Мневники» оформят в авангардном стиле
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн
07:34 Город (Москва и область) В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы
18:40 Общество На ВДНХ заработает космическая почта
17:09 Общество Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы