8 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась проходка перегонного тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает портал M24.ru.



Тоннелепроходческому щиту предстоит пройти около километра на глубине в 16 метров. Планируется, что котлована строящейся станции «Зюзино» он достигнет до июля 2019 года.



Южный участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали прокладывать в апреле 2017 года.



Протяженность участка составит 6,2 километра, на нем будет расположено 5 станций: «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов» и «Проспект Вернадского».



Южный участок БКЛ улучшит транспортную доступность пяти московских районов, разгрузит южные участки Кольцевой линии метро и МЦК, а также средние участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.