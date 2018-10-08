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Город (Москва и область)     08.10.2018 11:54

Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

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Теги:  метро  строительство  БКЛ 

8 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве началась проходка перегонного тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает портал M24.ru.

Тоннелепроходческому щиту предстоит пройти около километра на глубине в 16 метров. Планируется, что котлована строящейся станции «Зюзино» он достигнет до июля 2019 года.

Южный участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали прокладывать в апреле 2017 года.

Протяженность участка составит 6,2 километра, на нем будет расположено 5 станций: «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов» и «Проспект Вернадского».

Южный участок БКЛ улучшит транспортную доступность пяти московских районов, разгрузит южные участки Кольцевой линии метро и МЦК, а также средние участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий.


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Теги: 
метро  строительство  БКЛ 

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