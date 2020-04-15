15 апреля. Mossovetinfo.ru – Проверка цифровых пропусков в московском общественном транспорте будет полностью переведена в автоматический режим. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Это будет делаться через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту. Система будет вводиться поэтапно. До ввода автоматической системы выборочные проверки проводит не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Подробности департамент транспорта обещает опубликовать в четверг, 16 апреля.
Утром 15 апреля в Москве в рамках борьбы с распространением корорнавирусной инфекции ввели цифровые пропуска для поездок на транспорте. Пользователи в социальных сетях сообщили, что из-за проверок, которые проводят полицейские, на входах в метро образовались огромные очереди. После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо перейти к автоматизированному контролю пропусков.
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