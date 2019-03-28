28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начались публичные слушания по проектам планировки кварталов программы реновации жилья, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



По словам Княжевской, в настоящее время в Москомархитектуре находятся 89 проектов планировки новых кварталов. Они находятся в разной степени готовности. До конца года все эти проекты поэтапно будут выставлены на публичные слушания. Для удобства горожан, по всем проектам подготовлены 3D-визуализации. Площадка для ознакомления будет организована в Доме на Брестской.



На первые слушания вынесены проекты шести кварталов: они запланированы к строительству в районах Северное Тушино, Митино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ивановское и Метрогородок. С 4 по 10 апреля будет проводится экспозиция, на которой можно будет ознакомится с проектами. На 11 апреля назначено собрание участников публичных слушаний.



С жителями обсудят как будут выглядеть новые кварталы, где будут расположены общественные пространства, детские и спортивные площадки, где разместятся объекты социальной инфраструктуры, парковочные пространства, как будет благоустроена прилегающая территория.



После проведения общественных слушателей, настанет этап утверждения градостроительной документации, после которого будет определено в какие сроки будет строится тот или иной квартал, и когда жители получат новые квартиры в рамках программы реновации.