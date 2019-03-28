Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.03.2019 15:11

Публичные слушания по проектам кварталов реновации начались в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  строительство  программа реновации 

28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начались публичные слушания по проектам планировки кварталов программы реновации жилья, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, в настоящее время в Москомархитектуре находятся 89 проектов планировки новых кварталов. Они находятся в разной степени готовности. До конца года все эти проекты поэтапно будут выставлены на публичные слушания. Для удобства горожан, по всем проектам подготовлены 3D-визуализации. Площадка для ознакомления будет организована в Доме на Брестской.

На первые слушания вынесены проекты шести кварталов: они запланированы к строительству в районах Северное Тушино, Митино, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ивановское и Метрогородок. С 4 по 10 апреля будет проводится экспозиция, на которой можно будет ознакомится с проектами. На 11 апреля назначено собрание участников публичных слушаний.

С жителями обсудят как будут выглядеть новые кварталы, где будут расположены общественные пространства, детские и спортивные площадки, где разместятся объекты социальной инфраструктуры, парковочные пространства, как будет благоустроена прилегающая территория.

После проведения общественных слушателей, настанет этап утверждения градостроительной документации, после которого будет определено в какие сроки будет строится тот или иной квартал, и когда жители получат новые квартиры в рамках программы реновации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  строительство  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

16:20 Город (Москва и область) Сбой произошел 28 марта на Замосковрецкой линии метро

15:11 Город (Москва и область) Публичные слушания по проектам кварталов реновации начались в Москве

14:51 Город (Москва и область) Развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе начнут реконструировать в 2022 году

13:13 Происшествия Уголовное дело возбуждено после падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в ТиНАО

13:05 Власть Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»

Актуальные материалы

07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru