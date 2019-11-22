22 ноября. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания по проектам планировки восьми кварталов в рамках программы реновации жилья, пройдут в шести районах Москвы, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Новые кварталы по программе реновации жилья появятся в районах Северное Измайлово, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Головинский и Солнцево.



С 29 ноября в течение недели жители смогут ознакомиться с экспозициями, на которых будут представлены проекты планировки новых районов, пообщаться с разработчиками, задать им свои вопросы и внести предложения. 10 декабря пройдут собрания участников публичных слушаний. После этого, с 11 до 18 декабря окружные комиссии будут принимать предложения жителей по проектам.



Ранее сообщалось, что в Москве разрабатывается 89 проектов планировки новых кварталов по программе реновации. По ряду из них публичные слушания уже прошли, все остальные выставят на слушания до конца года.