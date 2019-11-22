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Город (Москва и область)     22.11.2019 11:49

Публичные слушания по проектам кварталов реновации пройдут еще в шести районах Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  проекты планировки  реновация жилья 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Публичные слушания по проектам планировки восьми кварталов в рамках программы реновации жилья, пройдут в шести районах Москвы, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новые кварталы по программе реновации жилья появятся в районах Северное Измайлово, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Головинский и Солнцево.

С 29 ноября в течение недели жители смогут ознакомиться с экспозициями, на которых будут представлены проекты планировки новых районов, пообщаться с разработчиками, задать им свои вопросы и внести предложения. 10 декабря пройдут собрания участников публичных слушаний. После этого, с 11 до 18 декабря окружные комиссии будут принимать предложения жителей по проектам.

Ранее сообщалось, что в Москве разрабатывается 89 проектов планировки новых кварталов по программе реновации. По ряду из них публичные слушания уже прошли, все остальные выставят на слушания до конца года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  проекты планировки  реновация жилья 

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