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Город (Москва и область)     01.11.2019 18:01

Публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации начались 1 ноября в пяти районах Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – В пяти районах Москвы 1 ноября стартовали публичные слушания по проектам планировки кварталов в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

Три проекта будут представлены жителям Выхино-Жулебино, новые кварталы должны быть построены в районе микрорайонов 136, 137, 18, а также 128б. Жителям района Проспект Вернадского представят проект квартала, который будет построен на месте микрорайонов 32, 33, 34 и 35. Жители Нагаатинского района оценят проект планировки застройки микрорайонов 4,5 и 7. Также горожанам представят проект планировки микрорайона 18 в Котловке и Академическом.

Все проекты предусматривают помимо строительства жилья строительство социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов), а также благоустройство, создание пешеходных зон и велодорожных сетей.

Проекты планировки будут представлены жителям на экспозициях, которые пройдут в районах с 8 по 14 ноября. Собрания участников публичных слушаний состоятся 19 ноября. В рамках публичнхы слушаний жители смогут пообщаться с проектировщиками, задать им свои вопросы и внести свои предложения по проектам.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  реновация жилья  программа реновации 

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