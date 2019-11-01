1 ноября. Mossovetinfo.ru – В пяти районах Москвы 1 ноября стартовали публичные слушания по проектам планировки кварталов в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



Три проекта будут представлены жителям Выхино-Жулебино, новые кварталы должны быть построены в районе микрорайонов 136, 137, 18, а также 128б. Жителям района Проспект Вернадского представят проект квартала, который будет построен на месте микрорайонов 32, 33, 34 и 35. Жители Нагаатинского района оценят проект планировки застройки микрорайонов 4,5 и 7. Также горожанам представят проект планировки микрорайона 18 в Котловке и Академическом.



Все проекты предусматривают помимо строительства жилья строительство социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов), а также благоустройство, создание пешеходных зон и велодорожных сетей.



Проекты планировки будут представлены жителям на экспозициях, которые пройдут в районах с 8 по 14 ноября. Собрания участников публичных слушаний состоятся 19 ноября. В рамках публичнхы слушаний жители смогут пообщаться с проектировщиками, задать им свои вопросы и внести свои предложения по проектам.