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Город (Москва и область)     14.04.2021 10:05

Пункты проката спортинвентаря открыли в парках Москвы

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Теги:  парки  спорт  прокат  пункты проката  открытие  спортинвентарь 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — В московских парках открылись пункты проката спортинвентаря, сообщается на портале mos.ru.

Пункты проката спортинвентаря будут работать в 26 зеленых зонах Москвы. На данный момент открылось 32 пункта, в течение двух недель откроются еще 14, а к началу мая пунктов проката спортинвентаря в городских парках будет 50.

Работать они будут до глубокой осени, когда установится холодная погода.

Сейчас в пунктах проката все желающие могут взять в аренду велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, сегвеи, веломобили и электромобили, фэтбайки, тандемы, лонгборды, беговелы. К началу лета ассортимент пополнит инвентарь для командных игр, тенниса, бадминтона.

Для аренды спортивентаря необходим документ, удостоверяющий личность (но не паспорт), или средства для залога. Льготникам предусмотрены скидки до 50%

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Карта места

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Теги: 
парки  спорт  прокат  пункты проката  открытие  спортинвентарь 

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