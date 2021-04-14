10:05 Город (Москва и область) Пункты проката спортинвентаря открыли в парках Москвы
09:15 В России В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
08:36 Происшествия Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы, есть пострадавшие
19:47 Другое Вратарь «Локомотива» Гилерме дисквалифицирован на два матча
18:38 Власть Байден и Путин провели телефонные переговоры - Белый дом
21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»
17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро
18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов
14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II
13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»
11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»