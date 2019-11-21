21 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров.
В церемонии, которая проходит на Белорусском вокзале, помимо президента России и мэра Москвы приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Планируется, что после церемонии Владимир Путин проедет несколько станций по маршруту МЦД-1.
Протяженность первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, 19 из которых пересадочные, с них можно будет пересесть на метро и МЦК.
В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».
14:03 Город (Москва и область) Путин и Собянин запустили движение по МЦД
13:53 Город (Москва и область) Интервал движения поездов на МЦК в часы пик сократился до 4 минут
13:37 Город (Москва и область) Аэроэкспрессы в Шереметьево начали курсировать от станции Одинцово
13:03 Город (Москва и область) Рекордное атмосферное давление наблюдается в Москве 21 ноября
12:41 Город (Москва и область) Два дома по реновации построят в Зюзине в 2021 году
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий