21 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров.



В церемонии, которая проходит на Белорусском вокзале, помимо президента России и мэра Москвы приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.



Планируется, что после церемонии Владимир Путин проедет несколько станций по маршруту МЦД-1.



Протяженность первых двух маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, 19 из которых пересадочные, с них можно будет пересесть на метро и МЦК.



В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».