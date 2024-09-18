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Город (Москва и область)     03.10.2024 07:45

Путин посетил посещения площадки практической подготовки колледжей Москвы в «Руднево»

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Теги:  Путин  Руднево  колледжи  индустриальный парк  Собянин 

3 октября — Mossovetinfo.ru — 2 октября 2024 года Президент России Владимир Путин посетил мероприятие приуроченное ко Дню среднего профессионального образования, который с 2022 года по Указу Президента отмечается 2 октября. Этот праздник объединяет 3,7 миллиона студентов российских колледжей и 350 тысяч работников системы среднего профессионального образования. Всего в России насчитывается почти 3200 колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба президента.

«Владимир Путин осмотрел лабораторию точных цифровых измерений, участок финальной сборки беспилотных летательных аппаратов и токарных универсальных станков, кратко побеседовал со студентами. Министр просвещения Сергей Кравцов представил главе государства презентацию развития системы среднего профессионального образования в России, мэр Москвы Сергей Собянин информировал о реализации соответствующего плана в столице. Главу государства также сопровождал заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин», говорится в сообщении.

В текущем учебном году подготовку в «Руднево» смогут пройти три тысячи студентов из 15 колледжей Москвы. Занятия будут вести 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников предприятий – резидентов индустриального парка.

Площадка практической подготовки на базе «Руднево» расположена в здании площадью более девяти тысяч квадратных метров и представляет собой 21 мастерскую и лабораторию, в которых студенты смогут осваивать компетенции под адресный запрос резидентов индустриального парка и других московских предприятий. Отработка профессиональных навыков будет проходить по таким направлениям, как машиностроение, электроника, автоматизация производства, авиационная промышленность, включая беспилотные летательные аппараты.

Индустриальный парк «Руднево» – один из шести производственных кластеров особой экономической зоны «Технополис Москва». Здесь, в частности, сформирован Федеральный центр беспилотных авиационных систем, построен производственный корпус концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «Яковлев».

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Теги: 
Путин  Руднево  колледжи  индустриальный парк  Собянин 

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