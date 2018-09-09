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Город (Москва и область)     09.09.2018 16:05

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Медведев  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  единый день голосования 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.

Глава государства проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, которая находится на улице Косыгина. КОИБ принял бюллетень президента только с третьей попытки. Путин предположил, что это произошло из-за того, что он вставлял бюллетень не той стороной.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кем сложнее работать, президентом или мэром, Путин ответил, что труднее всего приходится главе муниципального образования. «Потому напрямую с людьми надо работать», - цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.

«Я рассчитываю, что вот такой стиль будет сохранен на ближайшую перспективу», - сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также уже проголосовал на выборах мэра. Его избирательный участок находится в Раменках.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Медведев  выборы  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  единый день голосования 

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