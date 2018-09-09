9 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.



Глава государства проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук, которая находится на улице Косыгина. КОИБ принял бюллетень президента только с третьей попытки. Путин предположил, что это произошло из-за того, что он вставлял бюллетень не той стороной.



Отвечая на вопрос журналистов о том, кем сложнее работать, президентом или мэром, Путин ответил, что труднее всего приходится главе муниципального образования. «Потому напрямую с людьми надо работать», - цитирует президента РИА Новости.



Российский лидер рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.



«Я рассчитываю, что вот такой стиль будет сохранен на ближайшую перспективу», - сказал Путин, которого цитирует ТАСС.



Премьер-министр Дмитрий Медведев также уже проголосовал на выборах мэра. Его избирательный участок находится в Раменках.