4 мая. Mossovetinfo.ru – Пять новых фонтанов запустили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Фонтаны были созданы в 2017 году в рамках городского благоустройства. Это фонтаны на Биржевой и Болотной площадях, Лубочном переулке, а также в парках «Площадь Юности» и «Саду будущего».
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