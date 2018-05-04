4 мая. Mossovetinfo.ru – Пять новых фонтанов запустили в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Фонтаны были созданы в 2017 году в рамках городского благоустройства. Это фонтаны на Биржевой и Болотной площадях, Лубочном переулке, а также в парках «Площадь Юности» и «Саду будущего».