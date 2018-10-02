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Город (Москва и область)     02.10.2018 17:14

Пять станций серой ветки метро будут закрываться на полчаса раньше с 3 октября

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Теги:  метро  метрополитен 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Пять станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро будут закрываться на полчаса раньше с 3 октября по 21 ноября для строительства Большой кольцевой линии.

В 00:30 будет закрываться танции «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская». Первое закрытие состоится уже в ночь со 2 на 3 октября.

С 00:30 ежедневно поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии будут курсировать только на участках между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Чеховская», а также между станциями «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская».


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Теги: 
метро  метрополитен 

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