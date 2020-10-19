19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские работодатели могут не подавать еженедельный отчет о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, если за неделю в списке не произошло никаких изменений.



Соответствующие изменения внесены в указ мэра Москвы.



С 12 октября в Москве работодатели обязаны передавать городским властям данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Передаче подлежат номера мобильных телефонов, автомобилей (если у сотрудника есть автомобиль), транспортных карт и социальных карт. При этом, только передача номера мобильного телефона является обязательной.