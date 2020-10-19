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Город (Москва и область)     19.10.2020 01:00

Работодателям в Москве разрешили не подавать отчет о сотрудниках на удаленке каждую неделю

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Теги:  работодатели  удаленная работа 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Московские работодатели могут не подавать еженедельный отчет о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, если за неделю в списке не произошло никаких изменений.

Соответствующие изменения внесены в указ мэра Москвы.

С 12 октября в Москве работодатели обязаны передавать городским властям данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Передаче подлежат номера мобильных телефонов, автомобилей (если у сотрудника есть автомобиль), транспортных карт и социальных карт. При этом, только передача номера мобильного телефона является обязательной.


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Карта места

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Теги: 
работодатели  удаленная работа 

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