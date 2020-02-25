25 февраля. Mossovefinfo.ru – Работу катка на ВДНХ было решено продлить до 9 марта, сообщается на портале mos.ru.
Каток открылся для посетителей 22 ноября. Первоначально закрыть каток планировалось 1 марта, однако, по просьбам посетителей было решено продлить его работу.
Каток на ВДНХ является крупнейшим в Европе. Площадь катка составляет 53 тысячи квадратных метров, его работу обеспечивают 11 холодильных установок, которые позволяют кататься при температурах до +10 градусов, а при сильных дождях – до +5.
В будние дни каток работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.
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