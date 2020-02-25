Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.02.2020 11:23

Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  каток 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – Работу катка на ВДНХ было решено продлить до 9 марта, сообщается на портале mos.ru.

Каток открылся для посетителей 22 ноября. Первоначально закрыть каток планировалось 1 марта, однако, по просьбам посетителей было решено продлить его работу.

Каток на ВДНХ является крупнейшим в Европе. Площадь катка составляет 53 тысячи квадратных метров, его работу обеспечивают 11 холодильных установок, которые позволяют кататься при температурах до +10 градусов, а при сильных дождях – до +5.

В будние дни каток работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  каток 

Возврат к списку

Лента новостей

11:36 Город (Москва и область) Правила провоза велосипедов в электричках Ленинградского направления упростят с 1 марта

11:23 Город (Москва и область) Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

10:59 Власть Началось формирование нового состава Общественной палаты

10:40 Происшествия Экс-глава ФСИН Реймер освобожден по УДО

10:00 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 25 февраля.

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru