25 февраля. Mossovefinfo.ru – Работу катка на ВДНХ было решено продлить до 9 марта, сообщается на портале mos.ru.



Каток открылся для посетителей 22 ноября. Первоначально закрыть каток планировалось 1 марта, однако, по просьбам посетителей было решено продлить его работу.



Каток на ВДНХ является крупнейшим в Европе. Площадь катка составляет 53 тысячи квадратных метров, его работу обеспечивают 11 холодильных установок, которые позволяют кататься при температурах до +10 градусов, а при сильных дождях – до +5.



В будние дни каток работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.