2 октября. Mossovetinfo.ru – Работу Московского центрального кольца продлят до двух часов ночи во вторник, 2 октября, в связи с проведением матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал», сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.



Поезда «Ласточка» после матча будут ходить по МЦК каждые 10 минут.