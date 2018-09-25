25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершены работы по комплексному благоустройству Марфо-Мариинской обители на улице Большая Ордынка, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Работы проводились с мая 2018 года. Поскольку монастырь действующий, работы были организованы таким образом, чтобы не мешать служителям и посетителям обители.



В рамках работ по благоустройству на территории монастыря была обустроена кабельная канализация, куда убрали все провода, была проведена гидроизоляция фундаментов старинных зданий. Порядка 5,5 тысячи квадратных метров площади монастыря замостили гранитной плиткой, было установлено более 1600 метров бордюрного камня. Также на территории монастыря разбили газон. Помимо этого, монастырская часовня была подключена к электричеству.